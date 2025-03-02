曾和方大同一起角逐金曲歌王 黃明志黑白照表達悲痛

方大同（左）離世，黃明志感到太震驚。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕創作歌手方大同因病過世，享年41歲，告別式也在昨（1日）完成，他的好音樂還有為人處世態度都讓很多藝人欣賞，馬來西亞歌手黃明志曾和方大同在同屆金曲獎一起角逐歌王，他也放上兩人合照的黑白照表達悼念之意。

在2017年的金曲獎上，方大同和黃明志都入圍最佳國語男歌手獎，最後由方大同奪下該屆歌王，昨得知方大同離世消息，黃明志談到：「我深深尊敬和欽佩的一位R&B和靈魂樂藝術家。他去世的消息來得如此突然，讓我們感到震驚和悲痛，願他安息。他的音樂將永遠流傳下去。」

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方大同（右）過世，小胖感嘆人生無常。（翻攝自IG）

另外「小胖」林育羣也回憶起方大同：「太震驚了！沒想到2019年這場就是他最後一次巡演了，Rest in peace！生命真的無常，有什麼想做的、想說的、還沒有表達出來的愛，不要吝嗇與等待趕快去做吧！」

小胖也充滿感觸說：「每一個緣分與相遇，都是一期一會，誰也不知道是不是還有下次，千萬不要留下遺憾。」

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