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章若楠10年前舊照被挖 判若兩人遭疑「微調進化」本人親解答

章若楠有著一張初戀臉。（翻攝自微博）章若楠有著一張初戀臉。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星章若楠憑藉近期主演夯劇《難哄》人氣火速飆升，擁有甜美臉蛋及清新氣質，甚至因此被觀眾封為「天選白月光」，不過人紅是非多，日前被挖出10年前舊照，模樣與現在有差距，遭質疑「微調進化」。

章若楠10年前和薛之謙合作廣告的畫面被挖出。（翻攝自微博）章若楠10年前和薛之謙合作廣告的畫面被挖出。（翻攝自微博）

有著一張「初戀臉」的章若楠，在出道早期曾與歌手薛之謙拍攝航空公司廣告，當時在畫面中的臉蛋帶有嬰兒肥，膠原蛋白滿滿，顯得雙頰圓潤，長相對比現在較不精緻，讓不少網友驚呼「蛻變也太大」，但也有人緩頰認為「這就叫長開了」。

章若楠坦言自己只要胖了，蘋果肌就會變大，眼睛和嘴巴就會變小。（翻攝自微博）章若楠坦言自己只要胖了，蘋果肌就會變大，眼睛和嘴巴就會變小。（翻攝自微博）

對此，章若楠在近日透過直播與粉絲互動時，談到出道後外型變化許多，不僅瘦身成功，也找到適合自己的妝容，甚至收到曾經合作過的導演傳訊息問「妳怎麼長得不太一樣」，她坦言拍戲時為了上鏡，體重都維持在41公斤，強調自己一旦胖了，蘋果肌就會變得明顯，眼睛和嘴巴也會因此變小，她也笑說，「導演（瞿友寧）把我們拍的太好看了，好看到我平時都不敢照鏡子，心想說怎麼不長成劇裡那樣了。」

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