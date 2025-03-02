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已故李玟、大S和方大同 許書華：經典難以複製

方大同2017年6月在第28屆金曲獎拿下最佳國語男歌手獎。（資料照，記者胡舜翔攝）方大同2017年6月在第28屆金曲獎拿下最佳國語男歌手獎。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者林南谷／台北報導〕「金曲歌王」方大同對抗病魔5年，1日不幸經所屬唱片公司證實已於2月21日過世享年41歲，突如其來噩耗令親友、歌迷痛心。

美女醫師許書華昨得知方大同過世消息，坦言除了震驚（畢竟還好年輕、才想著怎麼這麼久沒作品），許多惆悵及感嘆更是控制不了，「他的R&B是暨陶喆後，徹底豐富了我人生的某段日子，《每天愛愛愛》、《三人遊》、《Love song 》、《小小蟲》、《特別的人》等歌曲不間斷播放的那些時日，聽到這些歌，就會想到自己還很純蠢的記憶片段，深刻體會時間的無情流逝。」

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許書華表示，包括已故李玟、大S和方大同，都是她成長記憶的一部分，「有些深印在成長過程的復刻回憶，重量就是經典地難以複製，哪怕樂壇影壇新人、作品輩出，屬於某個成長階段的真實感受，即便複製也顯得失真。」

「時間是無情地走了，還好我們擁有回憶」，許書華感謝方大同的音樂溫暖了她的生活，「我愛故我在，謝謝你。」

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