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鄧紫棋心碎…方大同突驟逝「反應不及」 悲痛淚別戰友

鄧紫棋（左）與方大同曾在《我是歌手》中合作。（翻攝自Threads）鄧紫棋（左）與方大同曾在《我是歌手》中合作。（翻攝自Threads）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「金曲歌王」方大同力抗病魔5年，仍不幸被所屬唱片公司「賦音樂」證實已於2月21日撒手人寰享年41歲，突如其來的噩耗令親友、歌迷痛心，鄧紫棋更是反應不及，回憶昔日合作的種種，道盡肺腑之言向好友道別，痛心之情溢於言表。

鄧紫棋（右）深夜曬出與方大同的合影悼念。（翻攝自Threads）鄧紫棋（右）深夜曬出與方大同的合影悼念。（翻攝自Threads）

「直到現在都還沒真的反應過來。」鄧紫棋過去曾與方大同在中國節目《我是歌手2》中合作成戰友，今（2日）深夜時分釋出當時同框的畫面，回憶2人相識的過程更是感慨萬千，「認識你的時候我還是一個小屁孩…好多回憶浮現眼前…好失真…」

鄧紫棋（右）接獲方大同噩耗坦言反應不過來。（翻攝自Threads）鄧紫棋（右）接獲方大同噩耗坦言反應不過來。（翻攝自Threads）

同時，鄧紫棋也曬出數張與方大同昔日的珍貴合影，這些開心的過往如今已成追憶，她痛心向好友道別，「希望你在世界的另一邊能好好的…」最後更附上一顆心碎符號，千言萬語盡在不言中。

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