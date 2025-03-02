方大同病逝！韓星Zion.T悼念會記得你 粉絲Crush竟然哭了

方大同（中）曾與Zion.T（左）、Crush合作。（賦音樂提供）

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〔記者廖俐惠／綜合報導〕方大同死訊震驚韓國演藝圈，曾與他合作過的音樂才子Zion.T在IG曬出兩人與Crush的三人合照，並附上《愛愛愛》的歌曲，盼方大同安息，強調會記得他。Crush則連發兩篇關於《愛愛愛》的文，並附上哭泣的表情符號。

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方大同的夯曲《愛愛愛》曾被BIGBANG太陽、IU、Crush歌手等歌手翻唱，IU在香港舉行演唱會時也邀請他擔任演唱嘉賓，連日本音樂才子星野源、milet都想與他合作。

2016年跨國合作再升級，方大同專輯《JTW 西遊記》，其中的《味道》正是與韓國歌手 Zion.T 及 Crush合作，這首中英韓神曲當時掀起討論。

Crush轉發Zion.T的限時動態，並附上哭泣的符號。（翻攝自IG）

Crush曾多次公開表達對方大同的喜愛，國中時因觀看方大同在某頒獎典禮上的表演，深受他的影響，大讚他有著美國R&B的情感又有華語圈特有的情調，實在太好聽。由於太喜歡《愛愛愛》，甚至用韓文空耳的方式學唱這首歌，就這樣背完了整首歌的歌詞。

之後兩人透過IG成為好友，某次Crush造訪香港時，受方大同邀請到他的錄音室參觀，方大同靈機一動想到找他們合作，於是3人自己談了起來，促成了《味道》的誕生。Crush香港見面會更邀來方大同一同演唱《愛愛愛》，可謂是夢想成真。

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