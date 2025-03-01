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昔不倫敗光形象！東出昌大轉戰YT吸粉58萬 突宣布停更原因曝

東出昌大宣布YT頻道停更。（翻攝自X）東出昌大宣布YT頻道停更。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本男星東出昌大2020年被爆出外遇，甚至對象為未成年女星，因此形象重創，隨後隱居山林過起野人生活，並開始經營YouTube頻道，吸引58萬粉絲訂閱。昨（28）無預警宣布3月底起停更頻道，並取消付費訂閱服務。

東出昌大日前透過YouTube頻道導演坂上祐生的X發表長文，表示原本希望透過影片分享生活，帶給觀眾療癒與樂趣，但在持續拍攝與發佈影片的過程中，漸漸發現這與自己喜愛的鄉村生活有所偏離，更坦言已經對拍攝失去熱情、負面情緒加劇。他認為現在有太多想學習和體驗的事物，於是決定暫時休息，或許在未來能因此獲得更大的前進動力。

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東出昌大同時感謝觀眾以及曾加入會員的粉絲，表示未來將不再發布會員專屬內容，並取消會員制度。坦言收入確實會因此銳減，但他不會感到害怕，反而期待能與家人、朋友一起建立不過度依賴金錢的生活，拋開「金錢至上」的想法。最後有感而發寫下，「人生只有一次，我想試著挑戰這樣的生活方式

東出昌大於2020年爆出背著懷孕妻子渡邊杏出軌，與未成年演員唐田英里佳搞婚外情，不僅跟老婆離婚，演藝事業也跌落谷底，之後為遠離風波隱居山林，去年更與同樣在山中生活的女演員松本花林再婚，兩人也順利產下1子，再加上渡邊杏的3個孩子，成為4寶爸。

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