香蕉辣妻穿亮片裝參加曾智希婚宴…挨批「不知誰是新娘」 夫妻高EQ回應

〔記者李紹綾／台北報導〕「香蕉」王俊傑上月27日帶著太太Timmy參加陳志強、曾智希婚宴，Timmy的穿搭被網友狠酸不適宜、不懂禮儀，針對網友的批評，夫妻倆發文回應。

香蕉（左）與太太Timmy（右）參加陳志強、曾智希婚禮，穿搭引起網友熱議。（翻攝自臉書）

香蕉出席婚宴時，身穿英倫格紋紳士風西裝，太太Timmy則穿銀白亮片長裙，搭配白色金扣外套，兩人被網友虧比新娘禮服還華麗，還說：「不知道誰才是新娘，笑死」、「我是新娘會蠻不爽。」

請繼續往下閱讀...

香蕉昨（28日）發文澄清，直指婚宴當天有dress code，主題為「男生需著西裝打領結，女生則打扮正裝禮服」，他透露自己穿的是岳父送的文定六禮其中一禮，領結是黃鐙輝夫婦所送，太太Timmy穿的禮服是岳母的衣服，「灰色亮片晚宴洋服（非純白），別具意義」，他說：「感謝網友們的在意與錯覺，認為我們像主角，但新人的光環我們是搶不走的。」

香蕉的太太Timmy回應網友批評。（翻攝自Instagram）

香蕉的太太Timmy回應網友批評。（翻攝自Instagram）

Timmy則貼出自己的私下穿搭，她穿著粉色花裙搭配羽絨外套，幽默詢問：「三月中還有一場婚禮要出席，我是不是考慮要穿這樣？」她也貼出香蕉參加完婚宴，去小吃店續攤用餐的照片，笑喊：「這套不能穿去吃喜酒的話，那去吃小吃店可不可以？」以高EQ回應外界的議論。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法