晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

香蕉辣妻穿亮片裝參加曾智希婚宴…挨批「不知誰是新娘」 夫妻高EQ回應

〔記者李紹綾／台北報導〕「香蕉」王俊傑上月27日帶著太太Timmy參加陳志強、曾智希婚宴，Timmy的穿搭被網友狠酸不適宜、不懂禮儀，針對網友的批評，夫妻倆發文回應。

香蕉（左）與太太Timmy（右）參加陳志強、曾智希婚禮，穿搭引起網友熱議。（翻攝自臉書）香蕉（左）與太太Timmy（右）參加陳志強、曾智希婚禮，穿搭引起網友熱議。（翻攝自臉書）

香蕉出席婚宴時，身穿英倫格紋紳士風西裝，太太Timmy則穿銀白亮片長裙，搭配白色金扣外套，兩人被網友虧比新娘禮服還華麗，還說：「不知道誰才是新娘，笑死」、「我是新娘會蠻不爽。」

香蕉昨（28日）發文澄清，直指婚宴當天有dress code，主題為「男生需著西裝打領結，女生則打扮正裝禮服」，他透露自己穿的是岳父送的文定六禮其中一禮，領結是黃鐙輝夫婦所送，太太Timmy穿的禮服是岳母的衣服，「灰色亮片晚宴洋服（非純白），別具意義」，他說：「感謝網友們的在意與錯覺，認為我們像主角，但新人的光環我們是搶不走的。」

香蕉的太太Timmy回應網友批評。（翻攝自Instagram）香蕉的太太Timmy回應網友批評。（翻攝自Instagram）

香蕉的太太Timmy回應網友批評。（翻攝自Instagram）香蕉的太太Timmy回應網友批評。（翻攝自Instagram）

Timmy則貼出自己的私下穿搭，她穿著粉色花裙搭配羽絨外套，幽默詢問：「三月中還有一場婚禮要出席，我是不是考慮要穿這樣？」她也貼出香蕉參加完婚宴，去小吃店續攤用餐的照片，笑喊：「這套不能穿去吃喜酒的話，那去吃小吃店可不可以？」以高EQ回應外界的議論。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中