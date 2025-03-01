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娛樂 電視

林奕嵐不擅拒絕「想分手說不出口」 假裝忙碌「說謊欺騙另一半」

〔記者李紹綾／台北報導〕林奕嵐擁有混血臉孔，她以《她的她的她》拿下金鐘58迷你劇新人獎後，戲劇、品牌活動邀約不斷，近期更受美國劇組邀請，前往紐約拍攝短片，首次挑戰全英文劇本，對英文流利的她不是難度。林奕嵐表示，首次到紐約拍戲，有很多挑戰，不過劇組團隊每個人對工作都充滿熱誠與動力，並且互相支持，對我來說一切都滿刺激也滿新鮮的。

林奕嵐（中）赴紐約拍片遇零下10度寒流。（周子娛樂提供）林奕嵐（中）赴紐約拍片遇零下10度寒流。（周子娛樂提供）

林奕嵐分享，劇中角色設定是音樂學院的芭蕾舞者，個性直率、我行我素，比較在乎自己的感受，卻不擅長拒絕別人，她認為和以前的自己頗為相像，「覺得自己開心比較重要，也不善於果斷地拒絕他人，像劇中角色想要跟男友分手卻說不出口，以至於成天偽裝自己很忙碌，甚至說謊欺騙另一半。」

林奕嵐赴紐約拍攝短片，首次挑戰全英文劇本。（周子娛樂提供）林奕嵐赴紐約拍攝短片，首次挑戰全英文劇本。（周子娛樂提供）

林奕嵐本身不會跳芭雷舞，在做角色功課時，看了一些芭蕾舞的影片，她說：「在紐約街上也常常看到芭蕾舞者，就會多注意一點她們的儀態跟動作，身體也會不自覺變挺、變優雅。」

林奕嵐赴紐約拍攝短片，飾演我行我素的芭蕾舞者。（周子娛樂提供）林奕嵐赴紐約拍攝短片，飾演我行我素的芭蕾舞者。（周子娛樂提供）

此次拍攝與過往最大差異，為全英文劇本及台詞，林奕嵐說：「英文我沒問題，但之前沒有用英文演過戲，從來沒想到英文台詞我能很快速、熟悉、讀起來也很有感觸，而且英文台詞讓我比較可以即興發揮。」

林奕嵐在短片中飾演一位音樂學院的芭蕾舞者，個性直率，我行我素。（周子娛樂提供）林奕嵐在短片中飾演一位音樂學院的芭蕾舞者，個性直率，我行我素。（周子娛樂提供）

林奕嵐受美國劇組邀請，前往紐約拍攝短片。（周子娛樂提供）林奕嵐受美國劇組邀請，前往紐約拍攝短片。（周子娛樂提供）

拍攝時也剛好遇到紐約近幾年最冷的兩天，氣溫下探零下10度，林奕嵐表示，拍攝的第一天就下大雪，「印象最深刻的是我最後一顆鏡頭，在紐約街上走了約四分鐘，這是整部戲裡第一次笑的最真誠、最開心的鏡頭，但氣溫實在太冷了，我的衣服超薄，每次一喊卡，都需要很大量的毛衣外套及熱飲保暖。」

林奕嵐主演的電影《命中註定那頭鵝》將於3月14日上映，她近期也已投入宣傳活動。

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