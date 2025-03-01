晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

Labubu穿全套Chanel、PRADA！何如芸盤點「我穿要102萬」 鍾欣凌驚呆

何如芸認為心情欠佳的時候，就是要胡亂做些讓自己振奮的事。（翻攝自臉書）何如芸認為心情欠佳的時候，就是要胡亂做些讓自己振奮的事。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕何如芸開箱好友送的超夯娃娃Labubu盲盒，還心血來潮幫娃娃搭配名牌衣服，搭配好後，她問助理可不可愛，結果對方回「如果穿在妳身上會是好看的，但穿在這種東西上面好像怪怪的」，她則一一盤點Labubu身上的名牌精品若是變成人的服飾品，單價都相當驚人，像是穿Chanel的那隻，帽子5萬、皮衣40萬、褲子8萬、包包35萬；而PRADA那隻稍微親民一點，帽子4萬、吊帶褲10萬，總價102萬，還不包含鞋子，讓鍾欣凌直呼：「我下巴掉下來！」

何如芸幫Labubu穿名牌衣服。（翻攝自臉書）何如芸幫Labubu穿名牌衣服。（翻攝自臉書）

何如芸提到心情欠佳的時候，就是要胡亂做些讓自己振奮的事，讓她就像回到小時候玩紙娃娃一樣雀躍，因此半夜爬起來開盲盒，還幫它們穿衣服，愛精品的她也不忘盤點娃娃身上的服飾，若換算成人類樣式的價格，可能高達總價102萬，她說：「還是穿在Labubu身上就好！」不過有網友詢問衣服是哪裡買的，何如芸也表示是「淘寶」的。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中