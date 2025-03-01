Labubu穿全套Chanel、PRADA！何如芸盤點「我穿要102萬」 鍾欣凌驚呆

何如芸認為心情欠佳的時候，就是要胡亂做些讓自己振奮的事。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕何如芸開箱好友送的超夯娃娃Labubu盲盒，還心血來潮幫娃娃搭配名牌衣服，搭配好後，她問助理可不可愛，結果對方回「如果穿在妳身上會是好看的，但穿在這種東西上面好像怪怪的」，她則一一盤點Labubu身上的名牌精品若是變成人的服飾品，單價都相當驚人，像是穿Chanel的那隻，帽子5萬、皮衣40萬、褲子8萬、包包35萬；而PRADA那隻稍微親民一點，帽子4萬、吊帶褲10萬，總價102萬，還不包含鞋子，讓鍾欣凌直呼：「我下巴掉下來！」

何如芸幫Labubu穿名牌衣服。（翻攝自臉書）

何如芸提到心情欠佳的時候，就是要胡亂做些讓自己振奮的事，讓她就像回到小時候玩紙娃娃一樣雀躍，因此半夜爬起來開盲盒，還幫它們穿衣服，愛精品的她也不忘盤點娃娃身上的服飾，若換算成人類樣式的價格，可能高達總價102萬，她說：「還是穿在Labubu身上就好！」不過有網友詢問衣服是哪裡買的，何如芸也表示是「淘寶」的。

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