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娛樂 電視

（獨家直擊）豪華婚禮沒吃飽？李千娜偕尪早退 路邊買花生全為「他」

〔記者蕭方綺／台北報導〕李千娜去年3月順利生下第三胎「YELLOW」，如今寶寶都要滿1歲，她和老公黃尚禾都還沒補辦婚禮，上月27號到台北萬豪酒店參加好友陳志強、曾智希「半個演藝圈都來了」的豪華婚宴，也算是見習婚禮，但小倆口不到9點就先離席，還被本報直擊穿著華服站在樂群二路路邊買了2大包蒸花生和菱角，不知道是這家平民小貨車美食是否特別有名，還是小倆口宴席上沒吃飽？對此，李千娜透過經紀人解釋菱角、花生是要買給寶寶吃，「提早回去也是為了回家陪他喔！」言談中有著濃濃愛兒子的心。

李千娜、黃尚禾在婚宴後買菱角、花生。（記者陳奕全攝）李千娜、黃尚禾在婚宴後買菱角、花生。（記者陳奕全攝）

李千娜和黃尚禾27日參與陳志強、曾智希婚禮，李千娜穿著鵝黃色無袖長洋裝、白色細根高跟鞋，青春洋溢，看不出已是三寶媽，而黃尚禾以黑色西裝外套正裝出席，登記結婚一年半的2人在婚禮上十指緊扣，相當恩愛。只是晚上不到九點，甜點和水果都還沒上齊，新人也尚未到送客階段，2人就連袂起身離席，黃尚禾提著喜餅和婚禮小物，收穫滿滿。

李千娜、黃尚禾搭計程車返家。（記者陳奕全攝）李千娜、黃尚禾搭計程車返家。（記者陳奕全攝）

兩人9點出頭到一旁樂群二路賣蒸好的菱角、花生小貨車，買兩大包菱角、花生解饞。買宵夜過程中，李千娜一開始發現自己站在斑馬線上，有些危險，趕緊跨上人行道，接著就緊緊盯著手上的手機猛滑，並東張西望，看來是在叫車，黃尚禾則是負責掏錢、出力拿宵夜的那男子。

李千娜回頭看搭肩情侶。（記者陳奕全攝）李千娜回頭看搭肩情侶。（記者陳奕全攝）

隨後夫妻倆站在路旁等車，小聊片刻，後方突然有對情侶搭肩哈哈大笑走過，李千娜隨即回頭看了一眼，眼中看不清是藏著羨慕抑或是老夫老妻想著「未來你們就會過童話故事下集」的想法，在旁邊的黃尚禾跟著太太的目光轉頭，但他搭配著一個大大的哈欠，看來當爸後，晚上9點就已讓他體力要不支了，好在不用等太久，計程車就來到，夫妻倆也開心帶著豐收，踏上歸途看寶寶。

李千娜和黃尚禾合作電影《少年吔》的情侶而假戲真做，2023年10月登記結婚，因是「雙喜臨門」，當時還沒有婚宴，李千娜曾放話：「一定有婚禮，但沒有時間表。」老公當然全力支持。這回參與陳志強婚禮算是抱著「見習」心態？經紀人提到李千娜跟陳志強是多年的朋友，「去給新人們祝福跟享受幸福氛圍的！」

李千娜（左）、黃尚禾參加好友豪華婚宴。（記者潘少棠攝）李千娜（左）、黃尚禾參加好友豪華婚宴。（記者潘少棠攝）

對於自己的婚禮進度，會在今年或明年舉行？她坦言「還沒有時間點」，也提到沒有都還沒有細節的討論，「但有在規劃中喔！」夫妻倆目前重心就是快滿1歲的兒子，直誇兒子是聽話乖巧的天使寶寶，除了已經會叫「爸爸」、「媽媽」，也會「哈囉」跟「拜拜」，細細嫩嫩的奶音讓人聽了心就融化，之後他們會幫寶寶辦週歲party，甚至期許兒子之後能夠當花童。

而李千娜近日除了開拍陳奕製作的新戲《男公館》之外，工作狂體質的她也不忘唱片事業，她說今年會歸劃新專輯跟演唱會，也期待新作品跟大家見面。

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