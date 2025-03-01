蕾菈體脂剩18％遭酸靠醫美 揭瘦身過程：是我的努力

蕾菈體脂從33.9%降到18%。（翻攝自臉書、IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅蕾菈產下第二胎「湯包」之後，積極健身、飲食控制恢復身材，不時會在社群分享自己的體態紀錄，日前就透露自己減重1年半，體脂從33.9%降到18%的成果，卻引來不少網友質疑是靠醫美，對此她也大方回應了。

蕾菈回應網友留言。（翻攝自IG）

蕾菈日前在IG上傳一張減重成果照，她的身形凹凸有致，結實馬甲線明顯可見，並透露自己的體脂已經降到18%，沒想到卻遭網友狠酸，「有錢靠醫美要多緊緻多瘦都可以」。蕾菈也在限時動態發文解釋，「我抽脂隆乳從來沒有隱瞞過，2021年11月隆乳，2022年4月抽脂」，她強調抽脂充其量只是把脂肪抽掉，不代表再也不會變胖。

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蕾菈提到自從生完第二胎後，至今沒有停止過重訓和飲食控制，也沒有幫任何減肥產品代言業配，並且經常在社群分享自己的健身習慣，「我一直傳達的觀念，就是希望大家健康瘦身，現在的身材是我長期以來的努力，不想輕易的被誤會。」

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