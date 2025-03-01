私人招待所驚見「競標女性初夜」 林予晞認：挑戰不小

〔記者蕭方綺／台北報導〕 林予晞在影集《死了一個娛樂女記者之後》飾演週刊資深記者，為取得證據，她化身派對女郎，與假扮服務生的薛仕凌，深入權勢交織的招待所，搜集關鍵犯罪證據，也意外發現招待所以「公益」之名競標女性初夜，挑戰社會道德底線。

林予晞在《死了一個娛樂女記者之後》表現出色大獲好評。（鏡文學提供）

飾演犯險深入調查場域的記者，林予晞認為挑戰不小，「劉知君（角色名）是一個沒有什麼情緒、反應很冷靜的人，對我來說是一大挑戰，因為我本身是個反應很快、情感豐富的人。」林予晞很感謝角色讓她嘗試不同的表演方式，「她外冷內熱，心中燃燒著一股不服輸的火焰，簡單來說，她就是一個傲嬌的人。」

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薛仕凌在《死了一個娛樂女記者之後》假扮服務生，深入招待所搜集關鍵證據。（鏡文學提供）

拍攝時，薛仕凌笑言：「這場戲裡，我假扮服務生是個錯誤決定，應該假扮客人才對，因為這個場域自帶氛圍，一踏入其中就能感受到角色的處境。」

該劇不僅是懸疑犯罪影集，更深刻描繪女性在逆境中如何奮戰，林予晞認為故事最吸引人的地方，就是劇中女性們如何攜手面對困境與壓迫，「在羅生門般的事件交錯下，如同置身羅馬競技場，唯有彼此信任、扶持，才能走出黑暗。」劇中每位女性角色都層次鮮明，超越刻板標籤，在衝突與抉擇中不斷成長，展現出強烈的生命力。

林予晞（左）和薛仕凌主演的《死了一個娛樂女記者之後》，對娛樂圈潛規則有深度剖析。（鏡文學提供）

其中，劇中充滿秘密與黑暗的招待所，是劇組耗時一個多月、斥資重金從無到有精心搭建而成。美術指導廖建安透露，特別設計多面鏡子，透過反射營造出層層疊疊的心理壓力，隱喻人性的多重面貌與社會的虛偽。

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