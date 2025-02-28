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女星心中完美男神彭于晏 無奈｢吸渣體質」招噁男

香港女星梁敏巧參加真人戀愛節目公開招親，希望能覓得良緣。（翻攝自IG）香港女星梁敏巧參加真人戀愛節目公開招親，希望能覓得良緣。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港女星梁敏巧參加真人戀愛節目公開招親，她也自招有「吸渣體質」，所以每次談戀愛都像是一部恐怖故事。梁敏巧透露自己心目中的完美男神就是彭于晏，沒想到自己吸引到的總是渣男。

梁敏巧交往的對象中不乏渣男，讓她懷疑自己有吸渣體質。（翻攝自IG）梁敏巧交往的對象中不乏渣男，讓她懷疑自己有吸渣體質。（翻攝自IG）

梁敏巧過去曾有3任男友，第一任是個恐怖情人，可以1小時打幾百通電話給她，讓梁敏巧覺得想當窒息；第二任男友則是個噁心男，不但劈腿、約砲還把賣淫女子叫回到，她之所以會發現就是因為男友某次使用她的電腦登入通訊軟體，之後忘記登出，這才事跡敗露；相較之下第三任男友正常多了，她倆是為性格不合而分手。

得知自己有「吸渣體質」的梁敏巧，認真觀察了一下，除了交往的男友不妙之外，自己身邊還有不少賤男人，明知追求不成還硬要苦苦糾纏……看過這麼多奇葩的男人，梁敏巧自嘲：也算是有成長，現在比較能分辨好人與壞人。

梁敏巧心目中的白馬王子類型就是彭于晏。（翻攝自IG）梁敏巧心目中的白馬王子類型就是彭于晏。（翻攝自IG）

梁敏巧對於另一半的要求很普通，她喜歡善良、幽默、孝順、有責任心、有男子氣概的類型，夢中的白馬王子就是彭于晏，她笑笑說，外表其實不是那麼重要，只要不吃軟飯就行。

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