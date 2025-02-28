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娛樂 最新消息

何潤東帥哥變大叔 健身房遭大媽前後夾攻吃豆腐

男星何潤東身高186公分、外型俊朗，從模特兒出道的他後加入娛樂圈，成為影、歌、視三棲藝人。（本報資料照，記者胡舜翔攝）男星何潤東身高186公分、外型俊朗，從模特兒出道的他後加入娛樂圈，成為影、歌、視三棲藝人。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕男星何潤東身高186公分、外型俊朗，從模特兒出道的他後加入娛樂圈，成為影、歌、視三棲藝人。2002年他在電視劇《風雲》當中飾演「步驚雲」一角爆紅，成為一線小生；2018年更首次執導戲劇作品《翻牆的記憶》，成為金鐘獎男神導演。如今49歲的何潤東經常到健身房維持肌肉線條與身材，沒想到卻招惹兩名大媽上前對他上下其手。

何潤東（中）在健身房碰到兩名肌肉控粉絲。（星島日報提供）何潤東（中）在健身房碰到兩名肌肉控粉絲。（星島日報提供）

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何潤東近年將事業重心放在中國，昨（27）日他在社群平台以「何潤東竟然在健身房跟兩名女子親密自拍」為題發文，還特別標誌「既要見面也要健身」、「健身房打卡」。

何潤東摘下鴨舌帽之後，髮量似乎稍微稀疏了些。（星島日報提供）何潤東摘下鴨舌帽之後，髮量似乎稍微稀疏了些。（星島日報提供）

照片中的何潤東臉上幾乎沒有皺紋，頭上戴著一頂鴨舌帽，身穿細帶坦克背心，身上的結實的肌肉肉眼可見，兩旁的影迷則是一副口水快要流到地上的模樣，除了是何潤東粉絲之外，應該也是肌肉控。

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