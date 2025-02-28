志祺七七又變帥了？遭疑「又動刀」本人親揭內幕

志祺七七近期顏值又升級遭質疑是否再度動刀。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber志祺七七以探討時事議題走紅，在2023年花費33萬元整形，再加上積極健身，從原本自稱的「肥宅」形象，搖身一變為韓系歐巴，改造相當成功，不過近來被認為顏值再度升級，遭質疑二度動刀，對此志祺七七也大方回應了。

志祺七七日前在Threads發文表示，最近很多人認為他這兩年以來，臉蛋似乎又變得太一樣，紛紛懷疑他是不是又動刀，對此他曬出自己每日的保養、運動日程，表示「這兩年做最多的是學保養＋調體質＋認真吃睡動，研究如何舒服地執行，進而去改變自己的生活環境、行事曆，還有作息。」感受到自己長期執行下來的結果就是變健康，以及身形瘦了不少，氣色也變佳，讓他不禁自嘲「我也覺得好像又變一個人，但真的沒整⋯」。

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志祺七七分享每天日程。（翻攝自Threads）

志祺七七提到，之所以會分享自己的每日行事曆，並非是要讓人覺得厲害，而是希望能給那些也想嘗試改變的人，有可以參考的方向，身為過來人的他感嘆，「我理解想改變時，那初學的困境，真的很難，希望有些幫助。」

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