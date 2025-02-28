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娛樂 最新消息

《你的名字》製片性侵未成年＋偷拍性愛片 最新判決結果出爐

日本動畫電影《你的名字》全球票房創佳績，但製片伊藤耕一郎卻傳出性侵未成年醜聞。（翻攝自X）日本動畫電影《你的名字》全球票房創佳績，但製片伊藤耕一郎卻傳出性侵未成年醜聞。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本人氣動畫電影《你的名字》，在全球票房創下3.8億美金（約新台幣119億元），電影團隊名氣直線上升、邀約不斷。然而，製片伊藤耕一郎卻在2024年被爆出買春未成年少女，還拍攝了性愛片，立刻遭警方移送法辦。

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今（28）日，判決的最新結果出爐，根據日媒報導，伊藤耕一郎是多次買春、偷拍性愛片的慣犯，因此被判決4年有期徒刑。判決書中提到，伊藤耕一郎曾透過社群軟體認識未成年少女，並且給予金錢，對少女進行11次的猥褻行為，還有一次他要求一名15歲少女拍裸照給他，2023年則有一名未成年受害，伊藤耕一郎給對方日幣2萬元（約新台幣4366元）發生了性關係。因嚴重影響未成年身心發展，最終法院依照違反法規判處伊藤耕一郎4年有期徒刑。

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