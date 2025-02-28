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陳美鳳濃妝全卸了！「68歲真實模樣」太驚人

陳美鳳近日釋出素顏近照呈現最真實的模樣。（翻攝自臉書）陳美鳳近日釋出素顏近照呈現最真實的模樣。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕68歲陳美鳳擁有D級火辣身材獲封「台灣最美麗歐巴桑」，縱橫演藝圈逾47年勇於不斷嘗試新造型，繼日前戴假髮被盛讚像南韓女團BLACKPINK成員Lisa後，近日則分享自己在私底下稀鬆平常的樣子，不過這次她卻直接頂著大素顏，最真實的容貌也讓粉絲全都看傻了眼。

陳美鳳日前忍著骨裂傷勢登上北流開唱。（翻攝自臉書）陳美鳳日前忍著骨裂傷勢登上北流開唱。（翻攝自臉書）

陳美鳳平時雖忙碌於工作，卻也不忘與粉絲們互動，近日則罕見釋出素顏近照呈現最真實的自己，照片中的她一改以往的濃妝形象，雖然臉上戴有口罩，不過明顯可見胭脂未施，即便如此電眼依舊充滿魅力，讓粉絲們看完都歎為觀止，「好羨慕68歲能長這樣」、「真實狀態好到驚人」。

陳美鳳半年前也曾公開素顏照，整體狀態卻好得嚇人。（翻攝自臉書）陳美鳳半年前也曾公開素顏照，整體狀態卻好得嚇人。（翻攝自臉書）

事實上，陳美鳳上週六忍著骨裂傷勢登上北流完成2場「鑽石舞台之夜演唱會」，她受訪時也透露若傷勢要完全康復至少還得等3個月，「現在剛好滿1個月，還要持續努力。」此外，她更自爆在養傷期間，好友言承旭曾親自登門探望，顯見兩人的好交情。

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