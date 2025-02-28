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娛樂 最新消息

胡瓜夜生活行程曝光！「被媽媽桑摸全身」揭酒店消費金額

胡瓜（中）與屈中恆（右）向媽媽桑討教日式酒店文化。（下面一位提供）胡瓜（中）與屈中恆（右）向媽媽桑討教日式酒店文化。（下面一位提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜積極經營Youtube頻道《下面一位》，頻道創立一年便獲得30萬訂閱，在最新一集中，胡瓜開啟夜生活，和屈中恆相約進入林森北街度過愉快的夜晚，兩人一到目的地回憶湧現，不斷想起過往在這邊作秀看秀的時光。

兩人首先來到越式洗髮，胡瓜開玩笑表示其實一直都想體驗，但不敢自己前來，今天找屈中恆當墊背的一起才終於有機會圓夢，一番搞笑言論非常幽默。還詢問屈中恆這樣會不會讓他夫妻失和？屈中恆對此先是語塞，隨後展現出一家之主的氣概說道：「我說站著，我老婆不敢坐下」，一番話讓胡瓜放心許多。

按摩身體時只見按摩師直接直挺挺的在胡瓜身上踩來踩去，胡瓜沿途哀哀叫，反觀屈中恆舒服愜意的享受洗臉按摩服務，完全不發一語，舒服到沉沉睡去，兩樣情的畫面讓胡瓜表示：「為什麼他的比較爽！」

胡瓜、屈中恆合體做節目。（下面一位提供）胡瓜、屈中恆合體做節目。（下面一位提供）

而胡瓜一邊按摩還不忘求按摩師認同，說自己的皮膚又白又滑嫩，很像嬰兒的肌膚，而大腿根部肌膚的畫面流出，讓他氣噗噗的說：「這樣對嗎？我都被看光光了！」也笑說算是一種粉絲福利啦，都一把年紀了還擁有這麼優秀的膚質，就貢獻給大家欣賞。

活絡完筋骨後，製作單位體恤胡瓜一直以來的辛勞，讓他去林森北體驗日式酒店，話才剛說完胡瓜眼睛馬上發亮，媽媽桑向兩位介紹日式酒店的獨特服務還有消費文化，台式酒店式單點制，半個小時800塊價格隨時間累加，日式酒店的話是套餐制，人頭費1200開一瓶酒5千起跳，有的賓客也有開到一萬多的。有趣的是胡瓜整場被媽媽桑吃豆腐，一下撫摸、一下捧臉，刺激的互動讓他臉紅不已。

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