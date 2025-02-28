Darren肖想認周董當乾爹 揪辣妻開房拼二胎：看誰的嘿咻聲大

Darren（右）擔任陳志強、曾智希婚宴表演嘉賓，兒子Travis獻出花童初體驗。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕「Darren」邱凱偉昨（27日）擔任陳志強、曾智希婚宴表演嘉賓，4歲兒子Travis獻出花童初體驗，他相當滿意兒子的表現，大讚：「非常好，100分。」談及第二胎計畫，表示與老婆Vivi有共識想生一個女兒，兩人也已訂好酒店，打算參加完婚宴後「努力做人」，笑稱要和新人比拼「大小聲」，「看誰的比較大聲、比較吵，有好消息會再跟大家說。」

Darren談到，陳志強是兒子Travis的乾爸，但兒子卻很害怕陳志強，「我們在練舞室，阿強還沒來，兒子玩到很瘋、很開心，結果阿強一來，他整個變不一樣。」且陳志強在練舞室教導擔任花童的Travis要如何走位，「阿強跟他說怎麼走位，他大概一次就記得，因為阿強很兇，控制狂。」

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Darren爆料，陳志強常向Travis說：「來，給乾爸抱一下。」以前Travis會露出委屈神情，慢慢過去給抱抱，然而現在兒子的自我意識強，會表明說：「 一下下就好。」讓人哭笑不得，陳志強不太在意，樂觀說：「小孩子都怕他，可是長大都很愛他。」

Darren兒子擔任陳志強、曾智希婚宴花童。（記者潘少棠攝）

陳志強並非Travis的唯一的乾爸，Darren說身邊的兄弟都是兒子的乾爸，他打趣說：「盡量認一些有潛力的乾爸，學費比較有著落。」至於經紀公司老闆兼好友的周杰倫是否也是乾爸？他說：「周董還沒，他一定要認，我都想認他做乾爹了，但應該來不及了。」令全場大笑。

Travis成為陳志強、曾智希婚宴唯一花童，Darren事前告訴兒子「當花童是小天使的意思，可以帶給新人幸福 」，Travis在婚會場又唱又跳，展現超E的個性，對鏡頭比出《蜘蛛人》招牌動作，還唱跳兒童界神曲《Baby shark》逗得全場笑開懷，眾人好奇Darren未來會不會答應兒子出道，他的答案是「不排斥，但會跟他說，基本學業還是要顧好，之後想去發展就去。」

然而在婚禮尾聲時，Travis在爸媽忙著交際之時「搞失蹤」，Darren後來順利找到，原來Travis跑去和小姐姐、哥哥玩，他抱著兒子開心轉圈圈，寵溺問：「你有想我嗎？」Travis秒回：「有！」之後立刻鑽進Darren懷中，畫面十分溫暖。

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