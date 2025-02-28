傳中國「哪吒2」來台上映卡關？李遠批荒謬：完全沒來申請

〔記者李文馨／台北報導〕中國動畫電影「哪吒之魔童鬧海（哪吒2）」近日傳出在台灣上映卡關，對此，文化部長李遠今（28日）在二二八事件78週年中樞紀念儀式前受訪說，「哪吒2」完全沒有申請，若有申請也要照台灣的法規來做，「整件事情為什麼會吵成這樣？我真的覺得蠻荒謬」。

《哪吒之魔童鬧海》傳出在台灣上映卡關。（翻攝自微博）

媒體詢問，中國電影「哪吒」想要在台灣上映，對方稱目前卡關台灣，請問中國是否有提出申請。李遠表示，台灣上中國電影要用抽籤的，或者該部電影一定要得獎，但「哪吒2」完全沒有申請，就算申請，也要按照台灣的法規配合來做，「整件事情為什麼會吵成這樣？我真的覺得蠻荒謬」。

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此外，對於首次以文化部長身份出席228事件中樞儀式，李遠說，他覺得非常重要，因為這走過歷史的傷痕，族群之間彼此要了解對方曾經走過的傷痕之後，大家才可能尋求了解。

文化部隨後透過新聞稿表示，依據「大陸地區影視節目得在台灣地區發行映演播送之數量類別時數」，中國電影進入台灣數量以每年10部為限，每年由電影片發行業提出申請後，影視局以公開抽籤方式決定核發許可順序。

文化部指出，「哪吒2」近2年並無提出申請，未來若有在台映演規劃，可以依規定提出申請；此外，若抽籤結果未能在10部範圍內，如有獲法國坎城影展、義大利威尼斯影展、德國柏林影展、美國影藝學院獎競賽單元獎項或金馬獎最佳劇情片、最佳導演獎者仍可在台上映。

文化部指出，基於兩岸影片進口尚未平等互惠，我國現行對陸片進口配額制度及配額數量相較中國尚屬開放，另考量電影配額涉及市場機制與商業利益，經多次邀請電影業界人士諮詢，共識仍以抽籤方式決定，以維持公平性、正當性。

文化部補充，中國電影進入台灣以愛情文藝、倫理親情、溫馨趣味、宮廷歷史、武俠傳奇、懸疑驚悚、冒險動作作為主題者為限，獲配額許可者，仍應依《兩岸人民關係條例》及《電影法》等相關規定提出審查及分級申請後，始得上映。

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