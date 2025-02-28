「大馬郭富城」合體秦楊飆台語！21年前超紅本土劇重見天日

侯湘婷（左起）、關德輝、周幼婷、宋達民當年主演的《兄弟姊妹》正在台視綜合台重播。（陳孝志提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕秦楊、周幼婷、「大馬郭富城」之稱的關德輝等人主演的八點檔《兄弟姊妹》，2004年播出時曾紅極一時，近日又重播。當年關德輝受擔任演員統籌的好友陳孝志之邀參與演出，一聽到能跟秦楊對戲，他興奮不已，卻也擔心自己的台語「夠不夠台」，幸好秦楊、狄鶯化身台語魔鬼教練，讓他發音操練到標準，順利融入角色。

其實關德輝剛來台灣時還是歌手身分，在台灣朋友不多，沒想到與許茹芸、李愛綺、陳孝志組成KTV戰隊，經常開唱開到變摯友，甚至因此意外踏入八點檔，展開全新演藝人生。

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關德輝（左）當年很興奮能和秦揚（右）對戲。（陳孝志提供）



當年飾演「郭俊英檢察官」的關德輝，角色帥氣又正義，成功擄獲大批粉絲；如今他轉戰導演，去年還入圍金馬創投，展現影視實力。但隨著《兄弟姊妹》重播，許多當年粉絲也敲碗期待：「關德輝會不會回來拍戲？能不能像李銘順一樣，在台灣再掀事業巔峰？」

除了關德輝，當年演員的命運也充滿戲劇性，飾演大反派的馬如風已過世，宋達民從演員變牧師，人生轉折令人驚嘆，而狄鶯、周明增等人也經歷不少起伏。這次《兄弟姊妹》重播，不只是戲劇經典再現，更是一代人青春回憶的召喚。《兄弟姊妹》晚間7點於台視綜合台重播。

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