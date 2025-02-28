晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「大馬郭富城」合體秦楊飆台語！21年前超紅本土劇重見天日

「大馬郭富城」合體秦楊飆台語！21年前超紅本土劇重見天日侯湘婷（左起）、關德輝、周幼婷、宋達民當年主演的《兄弟姊妹》正在台視綜合台重播。（陳孝志提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕秦楊、周幼婷、「大馬郭富城」之稱的關德輝等人主演的八點檔《兄弟姊妹》，2004年播出時曾紅極一時，近日又重播。當年關德輝受擔任演員統籌的好友陳孝志之邀參與演出，一聽到能跟秦楊對戲，他興奮不已，卻也擔心自己的台語「夠不夠台」，幸好秦楊、狄鶯化身台語魔鬼教練，讓他發音操練到標準，順利融入角色。

其實關德輝剛來台灣時還是歌手身分，在台灣朋友不多，沒想到與許茹芸、李愛綺、陳孝志組成KTV戰隊，經常開唱開到變摯友，甚至因此意外踏入八點檔，展開全新演藝人生。

「大馬郭富城」合體秦楊飆台語！21年前超紅本土劇重見天日關德輝（左）當年很興奮能和秦揚（右）對戲。（陳孝志提供）

當年飾演「郭俊英檢察官」的關德輝，角色帥氣又正義，成功擄獲大批粉絲；如今他轉戰導演，去年還入圍金馬創投，展現影視實力。但隨著《兄弟姊妹》重播，許多當年粉絲也敲碗期待：「關德輝會不會回來拍戲？能不能像李銘順一樣，在台灣再掀事業巔峰？」

除了關德輝，當年演員的命運也充滿戲劇性，飾演大反派的馬如風已過世，宋達民從演員變牧師，人生轉折令人驚嘆，而狄鶯、周明增等人也經歷不少起伏。這次《兄弟姊妹》重播，不只是戲劇經典再現，更是一代人青春回憶的召喚。《兄弟姊妹》晚間7點於台視綜合台重播

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中