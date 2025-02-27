韓「國民渣夫」被利息逼瘋 富二代卻背債5億韓圜

韓國男星李伊庚因演技精湛被封為「國民渣夫」。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國男星李伊庚因演出電視劇《和我老公結婚吧》迅速竄紅，甚至被封為「國民渣夫」。其實他是個富二代，出身豪門，不過近日卻因遭詐騙陷入債務危機，負債高達5億韓圜（約新台幣1138萬元），他也在節目中自曝慘況。

李伊庚在節目中自爆曾經負債高達5億韓圜。（翻攝自X）

能演、能搞笑、能主持的李伊庚算是全能型藝人，更令人羨慕的是他還是個富二代，李伊庚日前在節目中自爆深負巨額債款，他表示自己遭到詐騙，為了填補資金缺口，向銀行貸款5億韓圜，光是利息就要付2百萬韓圜（約新台幣4.5萬元），他回憶起那段時間用「快要瘋掉」形容。

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李伊庚是個富二代，他的父親曾是LG子公司的CEO，年收入高達17億韓圜。（翻攝自X）

李伊庚父親李雄範曾是LG子公司的CEO，年薪高達17億韓圜（約新台幣3900萬元），投胎成功的他雖然是個富二代，卻爆出財務危機，也讓外界感到詫異。

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