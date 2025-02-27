毛弟歷任女友全是女神級！王子不服輸：我的也不差啊

「王子」邱勝翊出席手機品牌體驗活動。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕「王子」邱勝翊今（27）日出席台灣三星電子品牌活動，上個禮拜他才和弟弟「毛弟」邱宇辰去東京拍MV，兩人三月底會辦見面會，MV則預計在月初公開，王子被問到弟弟歷任女友都是漂亮女星，他笑回對方眼光不錯，隨後強調「我的也不差啊」，王子之前就說過兄弟倆很愛較勁，看來在戀愛方面兩人也都不想輸。

王子（圖）說自己和弟弟很愛較勁。（記者胡舜翔攝）

毛弟日前傳出與妤妤戀情已發展一年多，還被捕捉到疑似約會畫面，不過毛弟經紀人回應強調兩人僅是好友，而細數毛弟緋聞對象「豆花妹」蔡黃汝、「Yuri」陳怡叡、洪詩、張語噥、吳品潔等都是女神級人物，王子則說：「他眼光不錯，但我的也不差吧，沒有輸他。」

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王子和「鬼鬼」吳映潔有數十年好交情。（記者胡舜翔攝）

而王子和「鬼鬼」吳映潔因戲結緣，擁有數十年好交情，不過有關鬼鬼未婚產子一事，王子說他看新聞才知道，很替她開心，目前還沒看到小孩但有和鬼鬼小聊、關心一下，希望寶寶平安長大，不過也說自己不會想當乾爹，反而認為六棒成員阿緯比較適合。

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