1歲女兒曾「噎到無法呼吸」！ 祖雄現場急救撿回一命

祖雄和辣妻佳娜、混血女兒「內內」家庭生活幸福甜蜜。（年代提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕男星祖雄與烏克蘭女星佳娜婚後育有1歲多女兒「內內」，夫妻倆時常在節目上分享新手爸媽的育兒生活，近期登上年代新聞《聚焦2.0》分享曾經急救過女兒的經驗。

相關新聞：《搶救貧窮大作戰》主持人被牛舌噎住陷昏迷 最新病況曝光

請繼續往下閱讀...

祖雄提到：「有一次我們想給她（女兒）吃葡萄，雖然已經有切小塊，但她直接一口吞下就無法呼吸，就緊急翻身用哈姆立克法拍背。」所幸沒有造成憾事，祖雄也在錄影現場示範正確的急救步驟，呼籲每個人都應該要學，在重要時刻可幫助他人。

祖雄自稱「證照魔人」，橫跨各專業領域。（年代提供）

祖雄擁有急救員、體適能、健康領域等近20張證照，「證照魔人」當之無愧，而之所以會考這麼多證照，和他的出生背景有相關。

祖雄從小在馬來西亞漁村長大，每天餐桌上都一定會有鹹魚、蝦米等重鹹食物配粥，家人因習慣吃重鹹，外婆不僅患有高血壓、糖尿病、腎功能衰退，洗腎了7-8年，晚期時甚至需要2天就洗腎一次，相當痛苦，最後因心衰竭過世，祖雄也因此特別鑽研健康產業，傳授正確的飲食及運動知識，盼大家都能顧好自己的健康。

相關新聞：祖雄揪1歲混血萌女拍全家福 佳娜辣爆「深V到肚臍」豪乳畢現

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法