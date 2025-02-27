吳奇隆不甩婚變「悶聲幹大事」！老牌節目《八千里路雲和月》宣告重啟

〔記者蕭方綺／台北報導〕吳奇隆與老婆妻子劉詩詩頻傳婚變，雙方遭指財產分割，只要一出現公司股權變動，便會掀起外界議論，但夫妻倆不甩謠言，努力工作，劉詩詩忙拍戲，吳奇隆去年底宣布取得凌峰授權，將重啟經典行腳節目《八千里路雲和月》，將新節目名稱暫訂為《龍行天下之重走八千里路雲和月》，被網友誇讚：「悶聲幹大事！」

吳奇隆（右）去年底宣布取得凌峰授權，將重啟經典行腳節目《八千里路雲和月》。（翻攝自微博）

吳奇隆去年11月28日就在微博分享過這個消息，表示《八千里路雲和月》已經30年，他有責任繼續傳承，並取得凌風授權，要重走八千里路雲和月，節目將在愛奇藝播出。

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吳奇隆談到重啟經典行腳節目《八千里路雲和月》的契機。（翻攝自微博）

他分享三段影片，其中一支影片是他重啟《八千里路雲和月》的原因，文中寫道「30多年前凌峰大哥一步一腳印的記錄了當時的風土情，那也是我和許多人首次看到壯美秀麗的河山。」他後來取得凌峰授權，節目暫定取名為《龍行天下之重走八千里路雲和月》。

凌峰病榻上依舊為吳奇隆獻上祝福。（翻攝自微博）

另一支影片則是凌峰病榻下插著鼻胃管，對吳奇隆重啟《八千里路雲和月》的行動給出祝福，「希望比我們做得更好」、「祝福你們合作盡快進入狀態」，相當支持吳奇隆的行動。

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