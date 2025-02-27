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娛樂 最新消息

邰智源遭後輩嗆「年紀大了」公然搶主持棒 突嘆：走到盡頭了

〔記者林欣穎／台北報導〕邰智源主持公視台語台旅遊實境節目《來去恁兜洗魂舒》，最新一集找來黃鐙輝作客，黃鐙輝受邀上漁船體驗海釣，原本他信誓旦旦地拒絕暈船藥，「大男人吃什麼暈船藥！」沒想到一出海就被教訓，整個人暈到狂吐，最後只能苦笑：「做人真的不能自作聰明！」但話鋒一轉，他還不忘邀功，「原本船長還怕今天釣不到魚，結果我吐完之後，全船大豐收！」讓現場笑聲不斷。

邰智源（左）、黃鐙輝遊花蓮。（公視台語台提供）邰智源（左）、黃鐙輝遊花蓮。（公視台語台提供）

邰智源與黃鐙輝直奔九孔養殖場「藏濱水產」，發現這項昔日的黃金產業，如今因氣候變遷與市場衰退陷入困境，如今九孔養殖已入不敷出，全靠養殖白蝦支撐收入，邰智源好奇為何仍堅持不放棄？二代老闆李先生坦言：「我們這些採收九孔的女工，幾乎都是65歲以上了，這是她們唯一能維持生計的工作，總要讓阿姨們賺點生活費吧。」邰智源聽完深受感動，直呼：「真的是有情有義！」

接著兩人來到「A-Wos農場」，「A-Wos」在阿美族語中代表「蝸牛」，這裡專門養殖白玉蝸牛。黃鐙輝一口咬下「潛艇堡」，肉質鮮嫩多汁，結果竟是蝸牛肉！文老闆認識許多法餐主廚進而研發出美味「蝸堡」，讓兩人吃得意猶未盡，得知一顆要賣「80元」更是瞬間瞪大眼睛，當著鏡頭前面搶著吃！

邰智源（左起）、黃鐙輝造訪白玉蝸牛養殖場。（公視台語台提供）邰智源（左起）、黃鐙輝造訪白玉蝸牛養殖場。（公視台語台提供）

黃鐙輝隨即想起台語俗諺「露螺爬到竹篙尾」，意指走到了盡頭已成定局，他搞笑對邰智源說：「你很會主持、模仿，但年紀大了，也到極限了！」邰智源笑回：「所以我是蝸牛，走到盡頭就對了？」黃鐙輝趕緊補充：「沒有啦，爬到竹篙尾代表地位很高，只是可以換我了啦！」笑著公然開搶邰智源的主持棒，讓全場爆笑不已。

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