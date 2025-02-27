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「有病姊」這一巴掌不得了！金馬獎最佳動作設計操刀一擊就倒

江齊在《有病才會喜歡你》各種試探詹懷雲是否真的有病。（紅杉娛樂提供）江齊在《有病才會喜歡你》各種試探詹懷雲是否真的有病。（紅杉娛樂提供）

〔記者許世穎／台北報導〕校園愛情喜劇《有病才會喜歡你》今（27）日釋出前導海報及預告，江齊飾演的「有病姊」在片中狠賞詹懷雲飾演的「裝病仔」葉子杰巴掌，這一巴掌請出金馬最佳動作設計洪昰顥，設計出能確保力道、角度、速度都能達到最誇張也最具衝擊感的效果，沒想到卻讓江齊超級自責。

該片描述一個從「裝病」開始的愛情故事，愛闖禍的問題少年葉子杰即將面臨退學處分，在一次陰錯陽差下發現有病真好，於是決定將計就計當個「裝病仔」，使出各種裝病奇招，呈現出有別於以往清新又帶有點青澀的風格，打造「有病沒病都能被治癒的校園愛情電影」。

詹懷雲在《有病才會喜歡你》被懷疑裝病，慘遭賞巴掌噴血倒地。（紅杉娛樂提供）詹懷雲在《有病才會喜歡你》被懷疑裝病，慘遭賞巴掌噴血倒地。（紅杉娛樂提供）

片中被賞巴掌的戲讓詹懷雲吃盡苦頭。為求戲劇張力，故事設定他在被江齊揮巴掌後需誇張倒地，但身高183.7公分的詹懷雲因遠超過高中男生的平均身高，也因此在倒地過程中，頭不小心撞到了教室最後面的置物櫃。

《有病才會喜歡你》前導海報。（紅杉娛樂提供）《有病才會喜歡你》前導海報。（紅杉娛樂提供）

詹懷雲事後表示自己其實覺得不太嚴重，反而是江齊一直很擔心，「很怕他會不會因此腦震盪，還好最後沒事。」詹懷雲笑說：「最後變成是我在安慰她，她看起來很內疚，眼眶都泛淚的感覺。」　《有病才會喜歡你》將於4月2日春假檔期在台上映。

前導預告：

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