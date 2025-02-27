邁阿密採訪陳偉殷 主播陳宏宜回憶發抖做牛做馬趣事

陳宏宜（左）曬出當年和攝影弟弟（右）到美國邁阿密採訪陳偉殷合影。（翻攝自陳宏宜臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕39歲的前旅美好手陳偉殷26日宣布引退，結束20年職業生涯，日本職棒中日龍同步宣布，3月16日在名古屋巨蛋的公辦熱身賽將邀請他來開球，他將回到生涯起點向球迷告別。

體育主播「啾啾麥」陳宏宜昨晚也在臉書發文憶及當年去美國邁阿密採訪陳偉殷，「我們好像是先去公園拍他練投，接著要再去拍他在診所按摩做復健」，他記得練投拍完之後，陳偉殷跟他和攝影說：「你們就跟我車就好了！」

請繼續往下閱讀...

陳偉殷職業生涯從中日龍起步，曾在2009年以防禦率1.54奪下央聯防禦率王，且該年還跟吉見一起、涌井秀章以單季4次完封並列兩聯盟最多。日本名投前田健太曾說，陳偉殷的直球比日職的大谷翔平更有威力，就算知道他要投直球也打不好。

陳偉殷昨在社群媒體宣布引退，結束20年職業生涯。（翻攝自陳偉殷臉書）

旅美後的陳偉殷迎來生涯巔峰，在金鶯4季有3季奪下雙位數勝投，在2015年季後跟馬林魚簽下5年8000萬美元（約26億台幣）的台灣職棒史最大合約。美媒統計，陳偉殷在大聯盟9年約賺進9556萬美元（約31億台幣）。

而體育主播「啾啾麥」陳宏宜因誇張、幽默播報方式，深受球迷喜愛，任職前FOX體育台主播時，一度掀起不正經播報風潮。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法