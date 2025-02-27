晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

馮翊綱稱不依賴政府存活 林智群斥：得了便宜還賣乖

劇團「相聲瓦舍」馮翊綱（右）、時一修去年10月獻聲趣說「扇」事。（資料照）劇團「相聲瓦舍」馮翊綱（右）、時一修去年10月獻聲趣說「扇」事。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕相聲演員馮翊綱日前上YouTube頻道《百靈果News》受訪，表示不認為中華人民共和國在威脅什麼，甚至他在中國從來沒受言論管制，並稱文化部成立後：「我們不以依賴政府經費來源做存活。」

律師林智群今（27）日上午在臉書發文，列舉5點痛批馮翊綱「得了便宜還賣乖」，林智群說，馮翊綱說《相聲瓦舍》不依賴補助，不過事實上他講的是「文化部成立後，他們不依賴補助」，並以5點解釋：

1.補助本來就是給還沒辦法站穩的藝人。

2.麻煩不要切割過去。

3.靠著補助站穩後，才來說自己不依賴補助叫「得了便宜還賣乖」。

4.靠台灣成長之後，迎合中國市場講出中華人民共和國沒威脅我們這種話，就不是政治正確？

5.你確實不是褒揚台灣政府，但迎合獨裁共產黨政府，也別講得好像自己很獨立一樣。

林智群隨後更在留言酸馮翊綱：「他不是丟掉要飯的碗，而是發現對岸那碗比較大。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中