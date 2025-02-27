馮翊綱稱不依賴政府存活 林智群斥：得了便宜還賣乖
劇團「相聲瓦舍」馮翊綱（右）、時一修去年10月獻聲趣說「扇」事。（資料照）
林南谷／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕相聲演員馮翊綱日前上YouTube頻道《百靈果News》受訪，表示不認為中華人民共和國在威脅什麼，甚至他在中國從來沒受言論管制，並稱文化部成立後：「我們不以依賴政府經費來源做存活。」
律師林智群今（27）日上午在臉書發文，列舉5點痛批馮翊綱「得了便宜還賣乖」，林智群說，馮翊綱說《相聲瓦舍》不依賴補助，不過事實上他講的是「文化部成立後，他們不依賴補助」，並以5點解釋：
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1.補助本來就是給還沒辦法站穩的藝人。
2.麻煩不要切割過去。
3.靠著補助站穩後，才來說自己不依賴補助叫「得了便宜還賣乖」。
4.靠台灣成長之後，迎合中國市場講出中華人民共和國沒威脅我們這種話，就不是政治正確？
5.你確實不是褒揚台灣政府，但迎合獨裁共產黨政府，也別講得好像自己很獨立一樣。
林智群隨後更在留言酸馮翊綱：「他不是丟掉要飯的碗，而是發現對岸那碗比較大。」
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