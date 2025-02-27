協尋重要失物祭出懸賞金卻被嫌「摳門」 丁文琪曝林宥嘉原設定更高金額

〔記者陳慧玲／台北報導〕林宥嘉和老婆丁文琪前陣子才帶兒女出遊，近日丁文琪卻因為存有許多家庭旅遊珍貴回憶照片的重要的記憶卡遺失，非常苦惱，夫妻在社群發出協尋公告，並願意提供2萬元致謝拾獲者，沒想到竟有網友留言嫌棄這金額「太摳門」，丁文琪也無奈解釋原因。

目前為止，丁文琪遺失的記憶卡尚未找回，她也擔心尋獲的機會越來越小，只能期盼奇蹟出現，也感謝很多網友提供各種寶貴意見。

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丁文琪很苦惱遺失重要記憶卡。（翻攝自IG））

但這社會永遠少不了酸民，丁文琪談到：「不小心看到有人說懸賞金才2萬很摳門之類的留言，我必須說當初決定發怖懸賞，先生是設定了一個更高的金額，但我覺得會太誇張，不想引起不必要的新聞效果。」

儘管有些網友沒有同理心，沒能想到充滿珍貴回憶的記憶卡對林宥嘉一家人的重要性，但還是有很多網友熱心提供意見，丁文琪說：「這幾天收到好多善意的留言跟回饋，超級、超級、超級感謝，說真的我也很怕最後發現根本在家裡之類的，會對大家很不好意思，但家裡跟車子我們已經找很多遍了，是真的都沒有。」

存有林宥嘉（右）和丁文琪家庭旅遊回憶的記憶卡遺失了。（翻攝自IG）

丁文琪也無奈談到：「我目前崩潰的程度尚可以接受，因為記憶卡裡主要還是工作拍的商品照片，加上幾趟家庭旅遊或露營的記錄，所以也沒有見不得人的照片，大家放心！」

而日前丁文琪發出的協尋公告中，推斷可能遺失記憶卡和讀卡機的地點，包括內湖康寧路三段16巷，以及信義區永吉路30巷，仍期盼有機會尋回。

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