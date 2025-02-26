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娛樂 最新消息

Karina不甩「當GD伴舞」惡評 最新激短髮型亮相機場

Karina日前出演GD新曲《TOO BAD》的MV，評價兩極。（翻攝自IG）Karina日前出演GD新曲《TOO BAD》的MV，評價兩極。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓知名女團aespa隊長Karina人氣火爆，日前還出演天王GD（權志龍）的新曲《TOO BAD》MV，沒想到引發韓網一片罵聲，暗指Karina就像伴舞一樣，沒開口唱歌就算了，在MV中也只出現一小段，根本就被當作話題工具，原本滿心期待兩位人氣偶像的合作，結果令人大失所望。

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然而，今（26）日上午，Karina不甩先前惡評現身韓國仁川機場，將以Prada代言人的身分出席米蘭時裝周。她一頭鮑伯短髮立刻引發熱議，這是她自出道5年變化最大的髮型，立刻登上韓網多篇熱帖

此外，不僅媒體表示，她的髮型讓臉蛋看起來更小巧精緻；網友也紛紛讚嘆：「根本是真人版洋娃娃，什麼妝造都能駕馭」、「女神短髮看起來更俏皮了」，最新的短髮造型廣受好評！

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