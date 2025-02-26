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娛樂 電影

資深剪接廖慶松接任「北影」主席 寄語：為台片帶來更多貢獻

〔記者鍾志均／台北報導〕今年「台北電影節」邁入第27屆，今（26）宣布導演易智言卸任主席一職，將由資深剪接師廖慶松接下重任！廖慶松以「跳脫設定，擁抱新觀點」的態度和北影並肩作戰，希望替台灣電影帶來更多貢獻。

廖慶松業界人稱「廖桑」，為台灣資深剪輯師，從影40餘年，至今剪接超過上百部電影作品，包括首部剪接作品《汪洋中的一條船》即入圍金馬獎最佳剪輯，另外也有《戀戀風塵》、《悲情城市》、《刺客聶隱娘》等。

台灣多位知名導演都和廖桑合作過，如侯孝賢、楊德昌、萬仁、柯一正等，共同掀起台灣電影新浪潮，被稱為「台灣新電影褓母」。

資深剪接師廖慶松接下台北電影節主席重任。（台北電影節提供）資深剪接師廖慶松接下台北電影節主席重任。（台北電影節提供）

談及未來展望，廖慶松期盼台北電影節能成為「鼓勵台灣電影的場域」，除了專注新一代電影創作者的培育，更要支持導演、演員及幕後工作人員的發展。

至於主動卸下主席職位的易智言則期望北影持續抱持「叛逆、質問、挑戰」的精神，促進台灣與世界電影界的對話；2025第27屆台北電影節將於6月20日至7月5日舉辦，台北電影獎及會外賽入圍名單於5月15日公布，國際新導演競賽入圍名單於5月中上旬公布，頒獎典禮於7月5日中山堂舉行。

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