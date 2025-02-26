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娛樂 最新消息

孟耿如上山看胞弟 說了這幾年發生很多事.....

孟耿如上個月中在臉書曬出居家照。（翻攝自孟耿如臉書）孟耿如上個月中在臉書曬出居家照。（翻攝自孟耿如臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕孟耿如胞弟孟耿德2019年3月不幸過世，得年23歲，今（26）日上午，她在臉書發文透露昨天去山上看弟弟，幫他點了根菸買了喜歡的可樂，「抱歉去年我幾乎都關在家，失約了，生日快樂啊！」

有時候孟耿如常幻想，如果弟弟還在，大家的生活會是怎麼樣？她說，弟弟應該超帥的也有很多追求者，「這幾年發生了很多事，世界藉由各種磨難提醒著我們許多事，這世上的使命是什麼？」

孟耿如說：「謝謝弟弟犧牲了自己，為了教會我們更重要的課題，很多事情的發生都一定有他的意義存在，若那件事情讓你很痛苦那我們肯定要得到一些成長和體悟，對吧？不然就枉費我們這麼辛苦的熬了。」

她最後仍說很羨慕弟弟，「每次想起你，你都是那樣帥氣年輕的臉蛋，姊姊愛你，生日快樂。」

自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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