調查官余正煌昔控林智堅抄論文 50萬交保焦糖哥哥怒喊4字

調查局新竹市調查處調查官余正煌。（讀者提供）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾控訴新竹市前市長林智堅抄襲論文的新竹調查站調查官余正煌。涉入以投資金融商品（債券）名義對外吸金，台北地檢署昨指揮搜索約談，訊後諭令余正煌50萬元交保，全案朝違反銀行法等罪嫌持續偵辦。

稍早，「焦糖哥哥」陳嘉行在臉書發文力挺林智堅說：「報應來了！」強調支持林智堅，「我從一開始就說林智堅沒問題了。」

請繼續往下閱讀...

相關新聞：昔控林智堅抄論文 調查官余正煌涉嫌違法吸金50萬交保

余正煌2022年9月出面指控林智堅涉嫌抄襲其台灣大學碩士論文，提刑事自訴控林智堅違反著作權法，當時正要競選桃園市長的林智堅宣布退選；台北地院安排雙方2023年6月調解，調解近3個小時，余、林二人一度單獨對談40分鐘，最終達成調解，余正煌撤告，林智堅則捐公益團體30萬元，官司宣告落幕。

林智堅與余正煌達成和解後，由雙方律師發表共同聲明，指雙方成立的調解內容有三︰一是雙方共同發表聲明；二為林智堅同意依余正煌要求，捐給公益團體30萬元；三是余正煌撤回本件刑事自訴案，及向台北地檢署控告林的加重誹謗案，雙方同時不再就論文提出任何訴訟。

針對有調查局同仁涉入此案，調查局表示，調查局接獲案件進行調查後，旋主動報請北檢指揮偵辦；調查局秉持主動釐清事實、勿枉勿縱、絕不護短的態度，全力配合檢察官執行各項偵查作為，並將於近期召開臨時考績委員會，從嚴議處。

調查局重申，調查人員應潔身自愛，不得利用職務機會濫用職權，如有涉及不法，一定查辦到底，嚴予究責，絕不寬貸。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法