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75歲《還君明珠》劉松仁首場粉絲會 影迷驚喜....手都在抖

劉松仁當天近距離與粉絲見面，親切笑容讓粉絲們欣喜若狂。（香港星島日報）劉松仁當天近距離與粉絲見面，親切笑容讓粉絲們欣喜若狂。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕75歲資深港星劉松仁曾於1987年當時36歲，遠渡重洋來台拍攝首部電視劇《還君明珠》，成了家喻戶曉大明星，短短5年一共在台拍攝6部連續劇，那段日子，他可是台灣最火紅港星。

近年劉松仁屢傳身體狀況欠佳，更一度有指他疑似中風口齒不清，港媒報導，劉松仁自去年完成由他擔任藝術總監的音樂劇《利瑪竇》後，一直處於休養狀態，甚少公開露面。上周六（22）日生平首次舉辦影迷會，當天來了大批影迷。

75歲的劉松仁近來年屢傳出他身體狀況欠佳，更一度有指他疑似中風口齒不清。（香港星島日報）75歲的劉松仁近來年屢傳出他身體狀況欠佳，更一度有指他疑似中風口齒不清。（香港星島日報）

第一場影迷會，劉松仁選在中國廣州深圳某媒體中心舉行生命分享會，有媒體直擊當天來了60名粉絲，有人事後在社交平台分享活動照片，大讚劉松仁狀態佳，平易近人。

劉松仁說，他籌備和構思數個月的分享會，很開心順利圓滿，粉絲近日則以「劉松仁粉絲見面會」為題發文寫下：「第一次真正見面認識了松叔，私下的他原來這麼平易近人，和藹可親，半夜2點多我都興奮的睡不著了，一直到出發到現場，寫祝福語的時候手都在抖。」

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