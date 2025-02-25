台北房價比天高！方宥心結婚2年認了：和老公有共識不買房

舞台劇《今晚，台北有個大富翁》演員凱爾（左起）方宥心、黃建豪、梁皓嵐、廖原慶。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕目前台北房價比天高，王偉忠動念監製舞台劇《今晚，台北有個大富翁》，描寫年輕人渴望在台北築巢的心聲，今在記者會上，王偉忠表示：「小時候玩大富翁，覺得它只是一個遊戲，很好玩。但長大後才發現，現實中要買地買房，並不是那麼簡單。」而方宥心、梁皓嵐、凱爾、黃建豪、廖原慶等人在劇中詮釋便利商店店員、廚師、富二代、志工、待業上班族等十個角色。

舞台劇監製王偉忠對媒體談心情。（記者陳奕全攝）

方宥心2023年跟老公王為登記結婚，2人主要工作都是舞台劇演員，她今受訪時坦承：「做表演藝術的，經濟上也不安穩。」她跟老公目前在新北市租屋，現階段有共識不會買房子，她說：「與其買房，有體力的時間、有金錢，更想照顧好爸爸、媽媽。」

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方宥心表示演出《大富翁》讓自己和身旁朋友都心有戚戚焉。（記者陳奕全攝）

演出《大富翁》讓方宥心和身旁朋友都心有戚戚焉，她指出現階段的年輕人對大環境有些失望，總是求溫飽就好，很符合她身邊朋友的狀況，「現實生活買不起房子，家裡無法負擔頭期款，不如把身上的錢預備當急救金，剩下的顧好自己生活，不要放在房子、車子，為了扛貸款讓生活品質下降。」

方宥心笑談夫妻相處點滴。（記者陳奕全攝）

而這齣戲是夫妻倆一起演出，方宥心笑認夫妻相處久了肯定吵架，但是通常不是因為工作吵，「工作上我們邏輯差很多，會積極竊取對方的想法，以防陷入安全思維。」比方說夫妻倆排練到晚上10點，回家梳洗上床，轉眼又是聊到半夜4點，通常是王為主動討論工作，讓方宥心笑說：「我要學到一個技能，要躺下去3秒睡著。」

《今晚，台北有個大富翁》演員卡司包括王意萱、王為、王鏡冠、方宥心、梁皓嵐、黃云歆、凱爾、黃建豪、廖原慶、蕭東意，將從3月22日至4月27日在台北空總劇場演出。

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