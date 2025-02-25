台灣育兒環境不友善？咪妃曝「哺乳室被上鎖」引家長共鳴

〔記者林欣穎／台北報導〕YTR咪妃今年轉戰親子市場開設「咪妃KIDS頻道」創下佳績，一月上架出版三集全頻流量破100萬，第一集揭露花博親子館哺乳室竟然「有下班時間」還會把「門上鎖」引起媽媽們心酸共鳴、流量高還獲Apple Podcasts認證「台灣育兒類節目第11名、日本第21名」。

咪妃轉戰親子，「咪妃KIDS」頻道１月上架就衝上Apple Podcasts認證台灣第11名。（咪妃提供）

咪妃2021年結婚後隔年8月迎來寶貝女兒「小恩」，被網友受封「最正人妻」。去年8月她又公開擁有「嬰幼兒基本救命術」證照和取得保母證照，她說生女後對親子議題相當關心，便決心投入台灣育兒教育，希望盡一己之力陪伴新生代媽媽和小孩一起成長。

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咪妃KIDS Podcast第一集以「台灣真的不適合育兒嗎？真的親子不友善嗎？」為題，就獲得帶娃家長們的好評。她在節目中揭露花博親子館哺乳室標示不清難找的真相，「我看標示走到底沒看到哺乳室…又往回走又沒有，我來回奔跑、整個園區逛了一輪，找不到哺乳室」。

當時咪妃最後是靠問工作人員才找到哺乳室，誇張的是「門是鎖著的」。當時咪妃女兒恩寶已餓到哭鬧，咪妃只好請附近的遊客中心的員工幫忙開門，但令她傻眼的是，結果對方竟回她「我要下班了」！她也只能請對方幫個忙，趕快完成泡奶粉。

「我覺得超心酸的耶！」咪妃透露，不只花博哺乳室會上鎖，「很多哺乳室都會上鎖是很多媽媽遇到的問題」。至於哺乳室為什麼上鎖，咪妃打聽之下，才知道除了遊民可能會進入佔地為王，「不只媽媽會進去哺乳，男女朋也會進來哺乳」、「因為簾子可以拉起來，有隱密空間，外來看不到」，網友聽了，喊終於有人解密哺乳室上鎖的哺乳障礙問題。

咪妃為了實事求是，節目播出後又親跑了花博一趟，發現依舊是標示不清，花博哺乳室還是上鎖，需要人開。對此，咪妃也衷心建議，「有國家是裝視訊鏡頭，媽媽有需要可以按鈴，透過遠端開門」。

咪妃從COS轉戰親子市場受到正面迴響，咪妃感性說，「說真的，我很感動台灣人很重視親子友善環境，因此也重視們節目；我們後來也談帶小孩上飛機、父母家暴的內容，都很受網友討論，我希望可以更有力量繼續為家長和小孩發聲。」她很感謝聽眾支持，也會繼續關心親子新聞議題，更希望可以多辦親子活動和座談，直接與父母們交流。

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