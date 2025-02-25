晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

祖雄遊小琉球「提醒路人戴安全帽」 反遭嗆：管好你自己

〔記者林欣穎／台北報導〕《少年願望事務所》邀請祖雄分享自己生活中以善意角度擔任「正義魔人」一角，卻被反嗆與踢到鐵板的經驗。

談到自己生活中的「正義魔人」時刻，他提到了近期與家人到小琉球旅遊的經歷。路上有許多家長載著孩子卻未戴安全帽，讓他難以忽視忍不住上前提醒：「帶小朋友至少要戴安全帽。」然而，對方的回應卻是：「管好你自己就好了。」這讓祖雄感嘆，社會上的提醒有時候並不容易被接受，但他仍認為，善意的提醒是一種對社會的負責任表現。

祖雄分享擔任「正義魔人」一角，卻被反嗆與踢到鐵板的經驗。（公視提供）祖雄分享擔任「正義魔人」一角，卻被反嗆與踢到鐵板的經驗。（公視提供）

除了旅遊經驗，祖雄還提到，他的太太也是一位「正義魔人」，特別是在公車上看到年長者時，無論在哪個座位總是堅持讓座，即便有時候長者未必願意接受。這樣的情境常讓他陷入兩難，但也讓他深思：「我們應該如何在幫助他人與尊重他人意願之間找到平衡？」

此外，祖雄也分享了「好撒馬利亞人法」的重要性。他擁有急救員證照，了解當人們出於好意幫助他人時，法律應該給予保障，否則可能會讓人不敢伸出援手。他強調：「幫助別人不應該成為一種風險，而應該被鼓勵。」

最後，祖雄分享了他的儒家思想哲學：「嚴以律己，寬以待人」。他認為這是最理想的處世之道，能夠讓自己保持原則的同時，也對他人抱持寬容態度。他提醒大家，若是過度嚴苛地要求他人，卻對自己寬鬆，這種雙重標準反而會讓社會更加對立。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中