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NanaQ疑「影射薔薔性騷」遭網暴 心靈雞湯文洩心境

NanaQ分享曾與網紅合作時，遭強行聞私密處。（翻攝臉書）NanaQ分享曾與網紅合作時，遭強行聞私密處。（翻攝臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕孫生性騷擾事件越演越烈，NanaQ日前也分享曾與大咖網紅合作時，遭強行聞私密處、咬性愛玩具，經網友對比後「薔薔」林嘉凌遭點名，後來薔薔也反擊說「扯開你噁心的真面目」，雖雙方皆未講明，但已引爆戰火，NanaQ飽受網友撻伐數日後，終於忍無可忍在IG上發聲。

NanaQ截圖部分網友罵她的留言，可以看到當中有人罵她吵話題、利用薔薔帶博流量等言論，讓她無奈發聲：「被新聞刻意扭曲、被酸民刻意引戰，看多了我也習慣了，但網暴要怎麼習慣？」

NanaQ回應遭網友霸凌。（翻攝自IG）NanaQ回應遭網友霸凌。（翻攝自IG）

NanaQ隨後再發出一則心靈雞湯動態：「這個世界是怎麼變好的呢？就是當你遭遇了惡意，你就讓惡意到你這裡為止，而不是用壞人的方式去對待其他人。當你遇到了善意，你不一定要急著報答對方，而是將這份善意傳遞給其他人。」可見她遭網友攻擊後，決定自己吞下苦水，不想將其惡意再去對待其他人。

NanaQ回應遭網友霸凌。（翻攝自IG）NanaQ回應遭網友霸凌。（翻攝自IG）

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☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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