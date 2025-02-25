鹿希派接手牛肉麵店「營業額曝光」 嘆沒錢可存：餐飲業水很深

〔記者林欣穎／台北報導〕鹿希派日前到由姊姊「Sandy」吳姍儒代班的《小姐不熙娣》錄影，前年接下牛肉麵店事業的他坦言有慢慢步入軌道，一個月最多進帳50萬不是問題，不過鹿希派自曝存款不到6位數，一旁的吳姍儒則無情吐槽：「他沒有錢可以存。」

鹿希派前年接下牛肉麵店事業，右為姊姊吳姍儒。（記者林欣穎攝）

鹿希派主動向吳宗憲提出開一筆經營餐廳的薪水給他，粗估有6萬左右，不過自己的存款一直沒能突破6位數，鹿希派說自從開餐廳後發現錢很難賺，和女友穩定交往的他不著急結婚，打算努力存錢，他也強調雖然外界看他好像常上節目，但通告費畢竟是不固定的，現在為了省錢，自己上節目的衣服還是找朋友借的。

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他坦言自己第一年做餐飲業很常不在狀況內，「試營運一團亂，現在邁入經營第二年。有比較知道方向感。」也說吳宗憲一開始總是全盤否定他，「會罵說我被騙、錢被賺光了都不知道，就開始乖乖把數字看清楚，發現苗頭不對，趕快找新的（廠商）配合，做餐飲要睜大眼睛看、水很深。」

至於之前「反骨男孩」孫生、酷炫等人都有幫他宣傳牛肉麵店，如今對方傳出負面新聞是否有關心？鹿希派則說與他們沒有私交，並沒有聯絡。

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