Lisa闖歐美市場成功！將登奧斯卡舞台「與2大咖合作」

Lisa將與Doja Cat（右圖左）和RAYE（右圖右）在第97屆奧斯卡頒獎典禮上表演。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團BLACKPINK的成員Lisa近年來進軍歐美市場，更將於第97屆美國奧斯卡頒獎典禮登台表演，成為K-POP界首例，令外界相當期待。

第97屆奧斯卡頒獎典禮將於美國時間3月2日晚上7點舉行，官網也於昨（24）日公布表演者名單，其中就包含Lisa，她將與美國饒舌歌手Doja Cat及英國歌手RAYE一同演唱3人剛發行的新曲《Born Again》。事實上，Lisa不只一次公開表示她的偶像是Doja Cat，如今如願與偶像合作，足以顯現其在國際樂壇的地位。

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《魔法壞女巫》主演辛西婭艾利沃（左）、亞莉安娜格蘭德（右）也是奧斯卡頒獎典禮的表演者。（翻攝自IG）

而表演者除了上述所說外，還有電影《魔法壞女巫》的主演辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）、亞莉安娜格蘭德（Ariana Grande），兩人不僅將同台演唱電影中的歌曲，同時也入圍最佳女主角與最佳女配角獎。

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