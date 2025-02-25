晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

Lisa闖歐美市場成功！將登奧斯卡舞台「與2大咖合作」

Lisa將與Doja Cat（右圖左）和RAYE（右圖右）在第97屆奧斯卡頒獎典禮上表演。（翻攝自IG）Lisa將與Doja Cat（右圖左）和RAYE（右圖右）在第97屆奧斯卡頒獎典禮上表演。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團BLACKPINK的成員Lisa近年來進軍歐美市場，更將於第97屆美國奧斯卡頒獎典禮登台表演，成為K-POP界首例，令外界相當期待。

第97屆奧斯卡頒獎典禮將於美國時間3月2日晚上7點舉行，官網也於昨（24）日公布表演者名單，其中就包含Lisa，她將與美國饒舌歌手Doja Cat及英國歌手RAYE一同演唱3人剛發行的新曲《Born Again》。事實上，Lisa不只一次公開表示她的偶像是Doja Cat，如今如願與偶像合作，足以顯現其在國際樂壇的地位。

《魔法壞女巫》主演辛西婭艾利沃（左）、亞莉安娜格蘭德（右）也是奧斯卡頒獎典禮的表演者。（翻攝自IG）《魔法壞女巫》主演辛西婭艾利沃（左）、亞莉安娜格蘭德（右）也是奧斯卡頒獎典禮的表演者。（翻攝自IG）

而表演者除了上述所說外，還有電影《魔法壞女巫》的主演辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）、亞莉安娜格蘭德（Ariana Grande），兩人不僅將同台演唱電影中的歌曲，同時也入圍最佳女主角與最佳女配角獎。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中