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娛樂 最新消息

流感併發肺炎「和大S一模一樣」 香港女星生死一瞬間

大S因流感併發肺炎不幸過世。（本報資料照，記者王文麟攝）大S因流感併發肺炎不幸過世。（本報資料照，記者王文麟攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港女星李珊珊擁有E級傲人上圍，1996年勇奪香港小姐冠軍，卻在2013年驚傳罹患腦癌並深受憂鬱症所苦，2019年更爆出患有恐慌症，近日上網路節目自曝元月身體出現和已故「大S」徐熙媛同樣病況，更因病房爆滿無法在加護病房觀察。

李珊珊受訪時提及原訂元月3日開直播，當天竟發高燒到39.6度，本想堅持做直播被勸阻，才到醫院就診，哪知住院第一天竟失去自理能力，「想去洗手間都去不了，只好自己在床上解決。」住院第二天，李珊珊病情急轉直下，血氧濃度直接掉到83，更併發肺炎。

李珊珊有「史上身材最好的港姐」之稱。（翻攝自微博）李珊珊有「史上身材最好的港姐」之稱。（翻攝自微博）

當時李珊珊想轉入加護病房，哪知病床全滿，醫生只好趕緊調機器協助調高她的血液含氧量。她難過表示，自己治療13天才出院，「看到大S過世消息，感到心有餘悸，我是甲型流感（A型流感病毒），和大S情況一模一樣」，提醒大家千萬不要忽視流感。




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