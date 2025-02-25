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娛樂 最新消息

中國媒體點名《難哄》「女主角9集被騷擾6次」 導演瞿友寧10點發聲

〔記者蕭方綺／台北報導〕白敬亭和章若楠主演的戲劇《難哄》引起廣大討論，劇中章若楠飾演的女主角溫以凡因為長相甜美，不管在求學階段或是進入職場，都經常被性騷擾，播出9集就被騷擾6次，讓部分觀眾受不了，甚至被中國媒體點名「性騷擾不該成為流量密碼」，對此，導演瞿友寧貼出自己的10點想法。

白敬亭（左）和章若楠主演的戲劇《難哄》引起廣大討論。（翻攝自微博）白敬亭（左）和章若楠主演的戲劇《難哄》引起廣大討論。（翻攝自微博）

瞿友寧在微博寫了10點想法，分別是天天等加更、可不可以不鎖V、一定要努力宣傳、努力的人不會沒有好報、要善待自己與尊重身邊的人、多希望我能盯到每一個細節，不會有人對他不好、希望晚上可以睡好一點不要夢遊了、希望好六快來、桑延和温以凡一定要好好永遠地幸福快樂下去、以延為定，最後他補充道：「導演我也不是什麼都做得到⋯而且我是年輕人。」

《難哄》改編自同名小說，戲裡章若楠角色為冷豔美人，卻因外型姣好頻遭騷擾，網友整理出她學生時期遭騷擾，租房遭其他房客偷看洗澡、還險遭外表斯文人父性侵，在公司又被同事惡意貼近，在第9集開頭，她走在路上更突遭「露鳥俠」驚嚇，相較於原著女主角差點被舅舅性侵的橋段。

瞿友寧寫了對《難哄》的10點想法。（翻攝自微博）瞿友寧寫了對《難哄》的10點想法。（翻攝自微博）

電視劇9集劇情至少超過6次被性騷，令網友痛批：「太噁心！」還有網友認為：「這樣的女生真的不會對男人有PTSD？確定還可以談甜甜的戀愛？」顯然不符甜寵劇基調。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

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