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駒木根葵汰吃小泡芙上癮了！太美味急拜託經紀人：我要帶回日本

駒木根葵汰首度在台舉行粉絲見面會，與台粉互動逗趣。（華貴娛樂提供）駒木根葵汰首度在台舉行粉絲見面會，與台粉互動逗趣。（華貴娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本新生代演員駒木根葵汰上週六（22日）在新莊Zepp New Taipei舉辦「葵友 FAN MEETING IN TAIPEI」，品嚐了滷肉飯、胡椒餅、肉粥等，對義美小泡芙更是一試成主顧，驚呼內餡太美味，甚至拜託經紀人幫忙帶一箱回日本分給朋友，因為「日本沒有這種味道！」他還坦言初次挑戰臭豆腐時「石化了十秒」，但意外能接受，形容味道像納豆，吃一口後竟然有點上癮。

駒木根葵汰特別戴上貓耳逗粉絲開心。（華貴娛樂提供）駒木根葵汰特別戴上貓耳逗粉絲開心。（華貴娛樂提供）

活動開場，駒木根葵汰中文問候：「打給厚我是葵汰！」他聽到粉絲驚嘆「本尊臉太小」，立刻走到舞台邊緣拉近距離，得意表示這是每天按摩的成果。見面會上，他特別準備戀愛心理測驗，測試「容易動心程度」、「戀愛高手指數」等，最後由一位粉絲勝出，獲得簽名海報與合照機會。見面會舉行的2月22日適逢日本「貓之日」，從來沒戴過貓耳的他在台灣獻出「貓耳初體驗」，最後更走下舞台，親手為粉絲戴上貓耳朵，引起現場一陣尖叫。

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駒木根葵汰也分享拍攝《25時，赤坂見》的心路歷程，透露因為多數時間都在獨處與自己對話，特別具有挑戰性。他在現場重現拍攝時的經典畫面，親自為粉絲圍上圍裙，營造共演咖啡店員的氛圍，讓台下粉絲直呼「太幸福了！」他還分享拍攝武打訓練影片，更加碼重現「機界戰隊全開者」舞蹈。

駒木根葵汰做出武打動作。（華貴娛樂提供）駒木根葵汰做出武打動作。（華貴娛樂提供）

最後，駒木根葵汰感謝粉絲的熱情，直呼這次來台灣玩得很開心，做了許多日本沒體驗過的事情。剛過25歲生日的他，未來除了想挑戰極道題材的反派角色，甚至有興趣體驗背包客或上山獵野豬的工作，更預告4月將與松村沙友理合作新作，並透露夏天會有「重大發表」，要粉絲拭目以待並喊話「請大家做好準備，小心中暑喔！」承諾將繼續「全力全開」，帶來更多精彩作品。

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