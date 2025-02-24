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唐玲報警竊嫌被逮 包包失而復得誇人民保母

唐玲感動包包失而復得被警察找回。（翻攝自唐玲臉書）唐玲感動包包失而復得被警察找回。（翻攝自唐玲臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人唐玲21日晚間和陳子強等友人，相約在台北市林森北路上餐廳聚會，在路邊拍攝短影音時，把黑色包包放在腳邊，一回神包包卻不翼而飛，包內約有1萬餘元現金及身分證件等，轄區中山分局根據監視器畫面，前晚找到涉嫌侵占徐姓男子，他侵占後拿出包內現金，包包則丟棄路邊垃圾桶，警方詢後將徐男依侵占罪嫌移送，並將剩餘7千元現金歸還唐玲，今（24）日凌晨5時左右，唐玲感動在臉書發文。

相關新聞：唐玲拍短影音包包放腳邊遭竊！ 警方順利逮人

警方將竊嫌依侵占罪嫌移送，並將剩餘7千元現金歸還唐玲。（翻攝自唐玲臉書）警方將竊嫌依侵占罪嫌移送，並將剩餘7千元現金歸還唐玲。（翻攝自唐玲臉書）

唐玲表示，她曾經扮演過好幾次警察，但真實身分只是普通百姓，進入警局心裡會緊張害怕，這次接待她的警察親切有耐性，讓她放鬆心情；對於警察通知她包包找回來了，唐玲激動說：「好開心啊，失而復得的心情真是快樂。」

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這幾天外面寒流降溫，唐玲目睹警察全身整裝，在寒冷的夜晚執行任務，她感動表示：「他們不僅專業有責任感，名副其實人民保母，謝謝因為有你們的辛勞守護正義，讓我們很安心。」

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