不只浩子 台灣隊投手陳柏毓也被說撞臉紅人

21歲球星「大沙」沙子宸（左）撞臉浩子。（本報合成圖，記者陳志曲攝／翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕WBC資格賽台灣隊擊敗南非的讓今（23）晚對尼加拉瓜的比賽更加沸騰，昨晚21歲的「大沙」沙子宸登場後，許多人笑說他和「浩角翔起」的浩子撞臉，沒想到更巧合的是緊接在李東洺之後站上投手丘的陳柏毓，也被網友發現漢一人物撞臉。

台灣隊投手陳柏毓（左）也被網友說撞臉獅薩。（本報合成圖，記者陳志曲攝／翻攝自IG）

網友發現沙子宸跟「浩角翔起」中的浩子撞臉，還笑稱大沙是「帥版浩子」；陳柏毓上場之後，戴著棒球帽的他捲捲的頭髮露在帽子外，動漫迷立刻大呼：「這不是獅薩嗎？」

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旅美23歲右投手陳柏毓。（本報資料照，記者林正堃攝）

旅美23歲右投手陳柏毓昨天標出153公里即速，他昨天表示狀況不錯，但他應該沒有想到網友竟然把他跟現在紅極一時的動漫《吉伊卡哇》中的人物「獅薩」聯想在一起。

「吉伊卡哇」中的角色獅薩。（翻攝自X）

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