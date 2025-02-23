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饅頭媽遭質疑賣假精品 資深代購業者抱怨壞名聲

網紅「饅頭媽」近日因販售國際精品旅行袋價格過低，被外界質疑非正版。（翻攝自IG）網紅「饅頭媽」近日因販售國際精品旅行袋價格過低，被外界質疑非正版。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「饅頭媽」近日因販售國際精品旅行袋價格過低，被外界質疑非正版，對此饅頭媽緊急發出聲明，除說明商品來源外，同時提供解決方案，但其他代購業者卻怨聲載道，並指出經營代購是長期信任累積，這次事件恐引發其他代購業者生意。

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饅頭媽所賣的國際精品旅行袋價格不到新台幣7千元，且就算是品牌VIP也不可能大量拿貨，指控者表示就算是精品贈品購物袋，每個櫃點分配到的數量也很有限，且必須經過登記，不可能到可以開團購的數量，引發爭議與質疑。

饅頭媽親上火線喊冤。（翻攝自IG）饅頭媽親上火線喊冤。（翻攝自IG）

饅頭媽本人親上火線，表示自己在販賣商品時就明確告知消費者，自己賣的是VIP贈品，來源為購買配貨商品，她更喊冤要那些質疑她的人可以選擇不買，而不是質疑她賣假貨。饅頭媽也很委屈的說，自己賣正品卻收到惡意攻擊，甚至還有人說她賣假貨，讓她不得不選擇循法律途徑替自己討公道。為表示誠意，饅頭媽提供兩種方案供有疑慮的消費者選擇：退貨的話可以全額退款並負擔來回運費；欲保留者將額外贈送小禮品，表達感謝。

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資深代購業者則認為饅頭媽事件影響到整個代購圈，消費者對於代購業者的信任也可能大打折扣。代購最重要的事情就是「來源透明」，若不斷強調限量、特殊管道、VIP專屬難免啟人疑竇。其他代購業者也提醒，若消費者真的需要透過代購買貨，最好選擇有口碑、經營長久、公開進貨資訊的業者，千萬不要為了一時的利潤搞壞長期經營的信賴關係。

饅頭媽緊急發出聲明並提供兩種解決方案。（翻攝自IG）饅頭媽緊急發出聲明並提供兩種解決方案。（翻攝自IG）

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