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娛樂 最新消息

唐玲拍短影音包包放腳邊遭竊！ 警方順利逮人

〔記者姚岳宏／台北報導〕藝人唐玲21日晚間和陳子強等友人，相約在台北市林森北路上餐廳聚會，在路邊拍攝短影音時，把黑色包包放在腳邊，一回神包包卻不翼而飛，包內約有1萬餘元現金及身分證件等，轄區中山分局根據監視器畫面，昨晚找到涉嫌侵占的徐姓男子，他侵占後拿出包內現金，包包則丟棄路邊垃圾桶，警方詢後將徐男依侵占罪嫌移送，並將剩餘的7千元現金歸還唐玲。

唐玲之前曬出站在警局前手拿報案三聯單、翻白眼照片無奈說：「不敢相信這件事情怎麼會發生在台北？」（翻攝自唐玲臉書）唐玲之前曬出站在警局前手拿報案三聯單、翻白眼照片無奈說：「不敢相信這件事情怎麼會發生在台北？」（翻攝自唐玲臉書）

據了解，當時唐玲為拍攝短影音，將包包放在掌鏡人妹妹腳邊，兩人一邊拍一邊移動，逐漸遠離包包，等到想起包包要確認時，才發現已經不見了，包包內有她的證件、新買的攝影器材，還有現金約1萬多元，讓她哀嚎：「東西就這樣飛了，學到一個教訓，我真的太放鬆了。」

監視器畫面拍到徐男（背橘色包包者）彎腰檢視並順手牽羊拿走唐玲黑色背包。（記者姚岳宏翻攝）監視器畫面拍到徐男（背橘色包包者）彎腰檢視並順手牽羊拿走唐玲黑色背包。（記者姚岳宏翻攝）

警方調閱監視器，發現有一名中年男子，見到唐玲的包包放置人行道招牌燈旁，路過她包包旁時，將包包撿起往裡看了一下，就隨手取走；警方掌握涉嫌侵占背包的徐姓遊民身分，昨晚10時許於市民高架下找到人，經查徐男將背包內約1萬元取出後，其餘物品皆丟棄於路邊垃圾桶（警方現場查看未獲），警方查扣犯嫌身上現金7000元，詢後依侵佔罪嫌移送，並將財物歸還報案人。

唐玲今也曬出報案當時站在警局前手拿報案三聯單、翻白眼照片無奈說：「不敢相信這件事情怎麼會發生在台北？這種事情不是在國外才會發生嗎？大家不都是路不拾遺呀⋯⋯？時代變了嗎？除了詐騙，現在還要當心被順手牽羊！

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