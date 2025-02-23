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唐玲被順手牽羊損失萬元 翻白眼時代變了

唐玲一早曬出站在警局前手拿報案三聯單、翻白眼照片無奈說：「不敢相信這件事情怎麼會發生在台北？」（翻攝自唐玲臉書）唐玲一早曬出站在警局前手拿報案三聯單、翻白眼照片無奈說：「不敢相信這件事情怎麼會發生在台北？」（翻攝自唐玲臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人唐玲21日晚間和男星陳子強等友人，相約在台北市林森北路某餐廳聚會，當時她在路邊拍攝短影音，把包包先放在腳旁邊，一回神包包被人順手牽羊不翼而飛，裡面約有1萬元現金及身分證等，中山分局警方表示，調閱監視器目前已鎖定嫌犯身分，將通知盡速到案說明。

今（23）日上午8點左右，唐玲曬出站在警局前手拿報案三聯單、翻白眼照片無奈說：「不敢相信這件事情怎麼會發生在台北？這種事情不是在國外才會發生嗎？大家不都是路不拾遺呀⋯⋯？時代變了嗎？除了詐騙，現在還要當心被順手牽羊！」

相關新聞：藝人唐玲拍短影音包包放腳邊 一回神不翼而飛

唐玲感嘆錢那麼難賺，又那麼多偷搶拐騙，大家要自求多福，更說：「我的證件、信用卡、現金、拍攝器材都在裡面現在就飛了，要花一筆錢，還要花時間才能弄回來，而且最重要的是
我的健保卡也丟了，癌症四期病友需要定期回診看醫生，這樣就不能回診不能看醫生啦，好麻煩啊！」

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