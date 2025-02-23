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冰島夢幻搖滾傳奇席格若斯三度登台！攜手國家交響樂團挑戰音樂疆界

冰島夢幻搖滾傳奇席格若斯昨三度來台開唱。（寬宏提供）冰島夢幻搖滾傳奇席格若斯昨三度來台開唱。（寬宏提供）

〔記者許世穎／台北報導〕冰島夢幻搖滾傳奇席格若斯（SIGUR RÓS）三度來台，昨（22日）晚在台北國際會議中心開唱，更首度攜手NSO國家交響樂團，挑戰後搖滾音樂疆界，以管弦樂的規模為樂迷帶來耳目一新的空靈音樂景象，讓樂迷在悠揚旋律與磅礴交響樂中，展開一段扣人心弦的音樂之旅，感受身臨其境的靈魂昇華。

冰島夢幻搖滾傳奇席格若斯首度攜手NSO國家交響樂團，挑戰後搖滾音樂疆界。（寬宏提供）冰島夢幻搖滾傳奇席格若斯首度攜手NSO國家交響樂團，挑戰後搖滾音樂疆界。（寬宏提供）

後搖滾樂團席格若斯於1994年以空靈細膩的音樂和飄渺如夢的嗓音而聞名，是冰島史上最成功的樂團，在全球獲得三張白金專輯的榮譽，昨晚他們也展現29年來的豐富音樂歷程，一開場即帶來《Blóðberg》、《Ekki múkk》、《Fljótavík》三首空靈曲目開啟奇幻樂章，結合絕美視覺效果和精緻的燈光設計，讓台灣的樂迷們一起進入極光與冰河交織的音樂世界，在無盡的探索中找到共鳴。

席格若斯為樂迷帶來耳目一新的空靈音樂景象，讓樂迷在悠揚旋律與磅礴交響樂中。（寬宏提供）席格若斯為樂迷帶來耳目一新的空靈音樂景象，讓樂迷在悠揚旋律與磅礴交響樂中。（寬宏提供）

主唱兼吉他手Jón Þór“Jónsi” Birgisson、貝斯手Georg Hólm 和鍵盤手Kjartan Sveinsson都紛紛表示，雖然第三度來台，仍希望能展現與以往不同的樣貌，昨晚最後則以他們最廣為人知的經典歌曲《Hoppípolla》，深深的療癒每一位樂迷的心靈。

《SIGUR RÓS 2025 台北演唱會》今晚（23日）在臺北國際會議中心還有一場演出，購票請洽寬宏售票kham.com.tw、全台萊爾富及OK便利商店。

相關新聞：冰島樂團SIGUR RÓS將三度訪台

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